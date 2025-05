Santa Cristina a Mezzana, ora più posti auto

Un parcheggio e un percorso pedonale sicuri sulla Sp10 di Carmignano. L’intervento, che vedrà un investimento da 355mila euro, riguarda la frazione di Santa Cristina a Mezzana. Questa frazione, come è noto, è attraversata dalla via Vergheretana che conduce al Pinone, una strada caratterizzata da curve, con una piazza centrale dove le manovre dell’autobus talvolta sono complesse, per i parcheggi non sempre "regolari". In piazza vi sono la chiesa, la scuola "Ida Baccini" e il circolo Mcl Santa Cristina e, considerando anche i residenti, i parcheggi non sono mai stati sufficienti. La giunta comunale di Carmignano ha dato il via all’iter che porterà alla realizzazione di 20 posti auto pubblici.

"È un intervento – spiega l’assessora Chiara Fratoni – previsto nella programmazione delle opere per cui sono iniziate le procedure per l’apertura del cantiere". La spesa è cofinanziata dalla Provincia, che ha stanziato 285mila euro per la copertura dell’opera, con i rimanenti 70mila euro che provengono da risorse proprie del Comune. Per il parcheggio si stimano tempi relativamente brevi, considerando che è già avviata la gara d’appalto. "Se non ci sono intoppi – afferma l’ingegner Stefano Venturi, responsabile dei lavori pubblici del Comune – si prevede di iniziare a settembre". Insieme ai posti auto a Santa Cristina si interverrà anche per mettere in sicurezza il collegamento pedonale tra il parcheggio e il centro della frazione perché, nonostante le strisce pedonali, il limite di velocità nel piccolo centro non sempre è rispettato e questo problema, inerente la sicurezza dei pedoni, è stato più volte sollecitato dai residenti. "La misura – aggiunge il sindaco Edoardo Prestanti – mira a proteggere l’attraversamento della strada provinciale. Il parcheggio è un’opera attesa da tempo dagli abitanti di Santa Cristina, che ora sarà realizzata".

M. Serena Quercioli