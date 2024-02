San Valentino a Palazzo Pretorio

Domani pomeriggio in occasione di San Valentino il Museo di Palazzo Pretorio organizza con partenza alle 17.30 una speciale visita guidata dedicata agli innamorati: un’occasione per gli appassionati dell’arte per scoprire il museo attraverso le storie d’amore – anche quelle segrete – legate alle opere e alle vite degli artisti, e i ritratti degli innamorati esposti al museo. Ad aprire, un’introduzione incentrata sulla genesi della festa degli innamorati e sulla vera storia del Santo che ha originato la tradizione che si celebra in tutto il mondo. Costo: cinque euro a partecipante, con il biglietto d’ingresso due per uno a misura di coppie. Prenotazione al numero 0574.1837859 oppure alla mail [email protected]. Sempre domani pomeriggio al Museo di Palazzo Pretorio ci sarà anche un nuovo appuntamento con il ciclo di conferenze in collaborazione con la Libera università di promozione culturale: alle 16 è in programma la conferenza attualità dell’Astrattismo, a cura di Paola Ballerini. Accesso gratuito. Prenotazione consigliata al numero 0574 1837859 oppure alla mail prenotazioni.museiprato@coopculture.