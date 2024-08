Salute in viaggio. Come prepararsi per evitare rischi

Se siete in partenza per l’estero, soprattutto se diretti verso mete tropicali o in paesi con standard igienico sanitari inferiori a quelli europei, è necessario informarsi sui rischi e le modalità di prevenzione al fine di evitare di contrarre malattie anche gravi. In tutte le zone dell’Asl Toscana centro, è attivo un ambulatorio dedicato alla medicina del viaggiatore a cura delle Unità funzionali di igiene pubblica del Dipartimento della Prevenzione in collaborazione con il Dipartimento delle professioni tecnico sanitarie. Le vaccinazioni si possono prenotare in qualsiasi sede aziendale (Prato, Empoli, Firenze e Pistoia) contattando, per un appuntamento, il call center allo 055-545454. A Prato ci si può rivolgere al Dipartimento della Prevenzione in via Lavarone: info allo 0574 805310 (da lunedì a venerdì 8.30-13); mail [email protected]; [email protected].