Rubano e picchiano una guardia, arrestati

Sono stati arrestati grazie all’intervento di un poliziotto libero dal servizio intervenuto in aiuto di un addetto alla sicurezza di un negozio di via Berlinguer. In manette sono finiti, con le accuse di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale, due giovani marocchini, entrambi irregolari in Italia che avevavo tentato di rubare articoli sportivi per un valore di 400 euro.

Un agente di polizia libero dal servizio e in procinto di recarsi in questura per l’inizio del turno, nel passare vicino al parcheggio retrostante un esercizio commerciale ha notato la presenza di due ragazzi nordafricani che colpivano con schiaffi e pugni un uomo. Il poliziotto si è immediatamente fermato ed è intervenuto per interrompere l’aggressione in atto. Uno dei due rapinatori si è dato alla fuga a piedi con lo zaino contenente la refurtiva. Il poliziotto lo ha inseguito e una volta raggiunto è stato coinvolto in una colluttazione col rapinatore la cui fuga è stata bloccata dalla scarica del taser degli altri agenti nel frattempo giunti sul posto. L’altro malvivente era stato bloccato dalla guardia giurata.

I due sono stati portati in questura: si tratta di due marocchini di 24 e 21 anni, entrambi con precedenti per reati contro il patrimonio e stupefacenti e denunciati a dicembre per rapina aggravata in concorso tra loro. Sono stati arrestati: nei loro confronti è scattato il divieto di dimora a Prato e provincia. Emessi nei loro confronti anche i provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale, poiché non in regola col permesso di soggiorno, e per uno di loro anche il decreto di espulsione del prefetto.