Rotatoria infestata dalle erbacce. Porta di accesso alle Cascine: "Uno spettacolo degradante"

La rotatoria dimenticata. Non solo i guai per la Fattoria medicea, caduta in uno stato di degrado e manutenzione inesistente, anche la manutenzione del verde lascia a desiderare. La segnalazione arriva da alcuni residenti della zona che denunciano lo stato di degrado della rotonda che si trova davanti l’ingresso delle Cascine di Tavola. Un luogo paesaggisticamente rilevante se non fosse per l’incuria che lo contraddistingue ad iniziare proprio dalla rotatoria stradale divenuta nel tempo un bosco incolto di erbacce. Eppure basterebbe poco per rendere, almeno l’ingresso del parco, degno di tanta bellezza scelta perfino dai Medici come residenza. E invece non è così.

"Il taglio dell’erba viene effettuato sporadicamente dalla Provincia, sempre dietro nostra segnalazione che inviamo agli enti preposti tramite mail", scrivono a La Nazione alcuni residenti che abitano proprio davanti alle Cascine di Tavola. "I lavori vengono però eseguiti malamente e in pochi minuti mentre dovrebbero essere estirpate tutte le erbacce e messa a dimora dell’erba che possa resistere come tappeto per creare un prato come in tutte le altre rotonde del Comune di Prato. Questa è un’area naturale protetta di interesse locale, si tratta delle Cascine di Tavola ma pare non interessi proprio a nessuno in primis al Comune di Prato basta vedere il disinteresse per la Fattoria Medicea che sta cadendo a pezzi, né tanto meno interessa alla Provincia che non cura come dovrebbe i beni pubblici mentre, Alia che dovrebbe provvedere alla pulizia stradale si ferma a Fontanelle e questa zona non viene mai pulita. Una situazione veramente intollerabile per i residenti e per quanti si trovano a transitare nella zona".