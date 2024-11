Rischio idrogeologico. Consiglio in Comune

Alluvione, allagamenti e frane: quale è oggi il rischio idrogeologico per Poggio a Caiano? Quali sono gli interventi effettuati sul reticolo fognario? Domani sera (ore 21) se ne parlerà in sala della Giostra, in via Cancellieri, durante il consiglio comunale aperto, richiesto dai consiglieri di minoranza. Al consiglio sono stati invitati il Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno, Publiacqua, la Regione Toscana, il Genio Civile Valdarno Centrale, la Provincia di Prato. L’accesso massimo in sala è di 75 persone e il pubblico presente potrà intervenire, con domande o richieste di chiarimenti. Il consiglio comunale aperto, lo ricordiamo, era stato richiesto dal gruppo di minoranza "Poggio, Insieme!": "Come gruppo consiliare – interviene il capogruppo Francesco Puggelli sui social - abbiamo promosso questo consiglio straordinario, in adunanza aperta, per discutere un tema fondamentale: la situazione territoriale e il rischio idrogeologico che riguarda tutti noi. Sarà un’occasione preziosa per tutti i cittadini di fare domande all’amministrazione, esprimere le proprie opinioni su un argomento di primaria importanza e approfondire le misure di prevenzione e protezione per il nostro territorio". L’alluvione del novembre 2023 ha interessato con allagamenti dovuti al malfunzionamento del sistema fognario, l’abitato lungo la via Statale al Poggetto e strade limitrofe, il parco del Bargo e gli immobili all’interno, mentre l’8 settembre scorso ci sono state varie criticità per allagamenti stradali, sempre per la cattiva ricezione del sistema fognario, in zona piazza Buontalenti e strade adiacenti e nella zona di Candeli.