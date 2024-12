Riscaldamento ripristinato al bocciodromo di Montemurlo: sostituita la caldaia

Il riscaldamento è tornato al bocciodromo di Montemurlo. In poche settimane, il problema del freddo al bocciodromo 'Vannucci – Menchetti' di via Deledda è stato risolto, come denunciato da La Nazione. Ora i frequentatori possono giocare a bocce stando al caldo.

Il Comune di Montemurlo, come annunciato dal sindaco Simone Calamai, ha provveduto alla sostituzione della caldaia che alimenta l’aerotermo per riscaldare la struttura. L’amministrazione comunale aveva tentato di riparare il malfunzionamento, ma senza successo. Pertanto, è stata ordinata con urgenza una nuova caldaia, che è stata montata e messa in funzione appena arrivata.

L’aerotermo aveva già dato problemi in passato, quindi l’amministrazione ha deciso di sostituire la vecchia caldaia per garantire un buon comfort termico all’interno dell’impianto sportivo.

"Siamo soddisfatti di aver risolto il problema e ripristinato l’impianto di riscaldamento del bocciodromo di via Deledda", ha dichiarato il vice sindaco Alberto Vignoli, che ha effettuato un sopralluogo con il presidente della bocciofila, Giovannangelo Baldini. "Per noi il bocciodromo è un luogo importante per l’attività fisica e la socialità, ed è giusto che funzioni al meglio".

Soddisfatto anche il capogruppo di Fratelli d’Italia, Antonio Matteo Meoni, che ha seguito la vicenda e si è fatto portavoce dei disagi dei cittadini: "Dopo oltre un anno di attesa, l’impianto di riscaldamento del bocciodromo Montemurlese è finalmente tornato in funzione. Ciò che conta è il benessere della comunità. Il bocciodromo è un punto di aggregazione importante per gli abitanti di Montemurlo".

La riattivazione dell’impianto non solo migliora le condizioni di gioco, ma restaura anche un senso di normalità e conforto per tutti coloro che frequentano la struttura. I cittadini possono ora tornare a godere delle attività del bocciodromo in un ambiente confortevole e riscaldato, un piccolo ma significativo passo verso una comunità più unita e felice.