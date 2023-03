Risate in vernacolo per "restaurare" il teatro di Comeana

Una commedia per la primavera a Comeana. La compagnia "Il Chiodo Fisso" presenta questa sera il nuovo lavoro, in vernacolo fiorentino, "L’agonia di Schizzo". Lo spettacolo è alle 21,15 e domani alle 16,15 poi si replica sabato 25 e domenica 26, con gli stessi orari. Il teatro Excelsior della parrocchia San Michele ospiterà questo classico di Athos Setti e Dino Fazzini: "Per noi il vernacolo è come il primo amore: non si scorda mai" dice Patrizia Morini, regista della compagnia. Inoltre, per il quattordicesimo anno, durante l’ultima replica (domenica 26) in collaborazione con il Comune di Carmignano verrà celebrato il mese della donna con il premio "Volti di Donna 2023": per l’edizione di quest’anno la scelta è ricaduta sulle giornaliste e operatrici della comunicazione. Interpreti della commedia: Alfredo Tombari, Gianluca Belli, Patrizia Morini, Clarissa Belli, Rafael Tefa, Giulia Mazzetti, Sara Ranucoli, Matteo Santini, Simona Luciani, Marco Fontani e Mirko Biancalani. Prenotazioni per la commedia al 349.2661239. I fondi raccolti saranno destinati a migliorare il teatro.