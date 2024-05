Ripulito l’ingresso del museo Soffici

Nuova vita per l’ingresso del "Museo Soffici e del ‘900 italiano" a Poggio a Caiano, è stato ripulito. Il lavoro di riqualificazione ha visto la rimozione dei vecchi grandi ombrelloni, ormai abbandonati e danneggiati dal tempo. L’erba è stata tagliata e il giardinetto all’ingresso del museo è stato arricchito con piante di rose e passiflora. Inoltre, l’ingresso è stato completamente ripulito da cartacce e da qualsiasi traccia lasciata dagli animali da compagnia che frequentano lo spazio. "Siamo felici di annunciare – dice il direttore Mauro Moriconi – che ciò è solo l’inizio di una serie di interventi volti a migliorare il museo e l’area circostante. Sono in programma nuove iniziative per arricchire l’esperienza dei visitatori e valorizzare ancora di più il patrimonio culturale che il museo rappresenta. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato a questa riqualificazione per il loro impegno".