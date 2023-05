Rinnovo patente "Lista d’attesa di 45 giorni"

Sette mesi per rinnovare la patente? Per l’Asl non è andata così. In particolare, in riferimento all’attesa lamentata da un lettore e riportata dal nostro giornale, la direttrice della struttura complessa medicina legale welfare dell’azienda sanitaria, la dottoressa Daniela Lepore, precisa: "Il cittadino ha concluso l’iter con la visita a marzo 2023. I costi che le Aci impongono per il permesso di circolazione devono essere comunque sostenuti dagli utenti ed i servizi specialistici ai quali il cittadino si doveva sottoporre esulano dal rilascio dell’idoneità alla guida. Ricordo che la commissione medica di Prato attualmente conta liste di attesa di un mese e mezzo e non di sette mesi come sommariamente riportato".