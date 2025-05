Ricordi, aneddoti e sorrisi. Ex compagni di classe si ritrovano

Hanno festeggiato il cinquantesimo anniversario del loro esame di maturità gli ex alunni e alunne della classe 3A del liceo classico Cicognini dell’anno scolastico 1974/75. Si sono ritrovati per un pranzo sabato scorso 24 maggio alla tenuta Piroddi di Cicignano, sulle colline di Montemurlo. E’ stato un incontro emozionante. E’ stato rievocato il periodo, a suo modo storico per il mondo scolastico pratese, del trasferimento del liceo classico dalla sede prestigiosa in piazza del Convitto all’edificio moderno di via Baldanzi. La classe frequentò i primi anni del liceo in quello che il professor Agostino Ammannati chiamava con amara ironia il "palais royal": quarta ginnasio al piano terra, poi al mezzanino, poi all’ultimo piano, con 108 scalini da salire ogni mattina e infine fuori, nella nuova sede. Dopo 50 anni è rinata come per incanto quella miscela misteriosa di sguardi, battute, prese in giro e confidenze, che si riproduce ogni volta che si ritrovano gli ex compagni di scuola. Il piacere dell’incontro è stato solo velato dal pensiero dei tre compagni che non ci sono più ma restano per sempre nel cuore di tutti. Alla fine è arrivata una torta con la scritta "1975 maturi da 50 anni" a cui è seguito un brindisie e la promessa di ritrovarsi ancora, ma da ora in poi con una cadenza biennale.