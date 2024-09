Ricomincia Centro Pecci Books. Con Arminio e Padre Bormolini

Riparte l’edizione 2024 di Centro Pecci Books e in collaborazione con Tv Prato propone un nuovo incontro in esclusiva, con una novità editoriale - in libreria dal 27 agosto – ma soprattutto con il debutto dell’inedito incontro tra il poeta e scrittore Franco Arminio e Padre Guidalberto Bormolini, guida del Ricostruttori nella Preghiera e del Borgo Tutto è Vita. Lunedì 9 Settembre alle 18.30 la presentazine di Accorgersi di essere vivi. Un breviario per chi ha perso la via (Ponte alle Grazie) appunto di Arminio e Padre Bormolini. Un incontro e la decisione di scrivere un libro insieme per tutti coloro che hanno perso il senso della vita. Un libro luminoso e profondo che ci insegna il magico potere della parola per coltivare la nostra interiorità e Accorgersi di essere vivi. "Se vogliamo abitare degnamente il mondo dobbiamo dare grande spazio alla poesia e alla spiritualità nella nostra vita". "Vuoi che il mondo cambi? Smetti di gridare la tua rabbia, inizia a cantare la tua canzone d’Amore, e forse parteciperai alla ri-creazione del mondo". Guardare gli angoli nascosti del mondo dà più vita dello stare dalla parte dei migliori, dei riusciti.

"Il materialismo brutale e nichilista in cui siamo immersi non solo accentua le ingiustizie sociali e danneggia la salute del pianeta, ma è anche un’implacabile assicurazione sull’infelicità: le nazioni più avanzate economicamente sono piene di depressione e solitudine". Presi da un mondo frenetico e competitivo, ci dimentichiamo di essere vivi. In questo libro, Franco Arminio e Guidalberto Bormolini cercano di tracciare un sentiero che vada in direzione contraria: una terapia della parola come risorsa antica e a disposizione di tutti, per chi desidera ritrovare un senso di comunione più ampio e profondo con l’umanità. Imparare dalla sofferenza, fare nuove tutte le cose, spiccare il volo, cogliere la meraviglia del mondo: in ogni breve capitolo di questo saggio, il ragionare poetico di Franco Arminio si interseca con le riflessioni in prosa di Padre Guidalberto Bormolini, dando vita a un testo denso di spiritualità e poesia, che cura l’anima e aiuta a ritrovare il senso perduto. Con uno stile lirico e coinvolgente allo stesso tempo, i due Autori ci guidano in un viaggio alla scoperta non tanto del mondo, ma di noi stessi nel mondo. L’incontro di Pecci Books sarà ripreso integralmente da Tv Prato e trasmesso nei prossimi giorni.