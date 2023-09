Restyling in corso Mense più spaziose nuove aule e laboratori Gli asili cambiano pelle

Le scuole comunali si rifanno il look in vista del nuovo anno scolastico che inizierà il 6 settembre per gli asili e il 15 per la primaria e secondaria. L’intervento più importante riguarda i lavori alla scuola dell’infanzia Charitas per l’adeguamento sismico del piano terra, dove sono in corso i lavori. L’intervento fa parte di una più ampia opera di riqualificazione e adeguamento della scuola, per cui il Comune ha messo in bilancio 700mila euro per il 2023 e 2024. Della somma infatti quest’anno vengono utilizzati 300mila euro per il primo lotto, mentre i restanti 400mila finanzieranno i lavori di adeguamento del primo piano dell’immobile (secondo lotto) che inizieranno l’anno prossimo nella pausa estiva 202324.

La scuola dell’infanzia Charitas riaprirà regolarmente il 6 settembre, mentre proseguiranno fino ad ottobre i lavori all’aula mensa, dove sarà completato il rifacimento del pavimento, l’apertura di una nuova porta e la sostituzione della cappa: fino a ottobre i locali non saranno utilizzabili.

L’intervento si aggiunge a quelli già in corso in diversi istituti scolastici per un investimento totale di 1,6 milioni di euro. Nel dettaglio: all’asilo nido comunale Arcobaleno sono appena terminati i lavori di adeguamento sismico e saranno realizzate 4 aule con relativi servizi igienici, due dormitori, spazio accoglienza, spazio polivalente e nuovo blocco cucina per la preparazione dei pasti e tutti i servizi necessari. Per quanto riguarda le scuole dell’infanzia, alla Pontepetrino Lacio Drom è in corso la suddivisione di uno spazio per ricavare due aule, così come anche alla primaria Pizzidimonte; alla Munari San Giusto verrà chiuso l’attuale impianto idrico e ne verrà realizzato uno esterno completamente nuovo, in più è previsto il rifacimento della pavimentazione del corridoio all’ingresso. Spazio ai servizi: alla scuola d’infanzia di Pacciana è in corso la realizzazione di un nuovo parcheggio a corredo dell’istituto.

Alla primaria Santa Gonda sarà chiuso metà del refettorio (nella parte con la cucina) con una parete che creerà un nuovo laboratorio, inoltre verrà ripristinata la porta della biblioteca per ampliare la sala mensa; alla scuola Papa Giovanni XXIII sarà riqualificata la refezione con nuovo pavimento e imbiancatura.

Lavori idraulici alla Puddu per collegare l’impianto di irrigazione all’orto scolastico; alla Valeria Crocini, al completamento dei lavori, sarà eseguito un rifacimento della guaina del tetto mentre alla scuola Mascagni è in fase di ristrutturazione la mensa, finanziata coi fondi del Pnrr così come all’istituto Don Milani è in corso una riorganizzazione dello spazio mensa e dei laboratori al piano terreno; alla scuola Carlo Alberto Dalla Chiesa sono state realizzate le armature in calcestruzzo per le fondazioni e le pareti e montati i solai in legno per aumentare la sicurezza dell’immobile e tre nuove aule a servizio della didattica.