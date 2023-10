Recuperati orologi e gioielli rubati

Gioielli e argenteria di provenienza sospetta. Sono quelli che una volante della polizia ha recuperato l’altra notte quando ha fermato un’auto con a bordo tre albanesi, fra i 30 e i 36 anni, irregolari e con pregiudizi di polizia , in via del Campaccio. Durante il controllo sono stati trovati: un orologio da donna marca Tag Heur modello Carrera Automatic in acciaio con quadrante blu dal valore di alcune migliaia di euro; un orologio marca Emporio Armani, con cinturino in pelle marrone e quadrante bianco dal valore di alcune centinaia di euro; due ciondoli in metallo di colore oro giallo raffigurante animale di fantasia; un bracciale di colore argento da donna. L’auto è inoltre risultata intestata a prestanome ed è stata sequestrata per la successiva confisca. La Questura fa sapere che se qualcuno riconoscesse gli oggetti recuperati come propri può contattare l’Ufficio Reperti al centralino della Questura: 05745555.