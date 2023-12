Rapinò una cinese. Condannato 18enne

E’ stato condannato a tre anni e sei mesi di carcere per rapina in concorso il giovane marocchino che a luglio scorso rapinò insieme ad altri due complici (uno era minore) una cinese che stava transitando in via Turchia su un monopattino. Per il reato di rapina in concorso il pm aveva chiesto 4 anni e un mese di reclusione. I tre avevano messo gli occhi addosso alla collanina d’oro: obiettivo fallito perché la cinese lottò con forza, fino a quando fu fatta cadere a terra, momento in cui i giovani rapinatori riuscirono a portarle via il monopattino, il marsupio con due smartphone, documenti e soldi. Ieri mattina con rito abbreviato la sentenza del gup per il giovane, rinchiuso alla Dogaia da luglio e assistito dall’avvocato Ivan Esposito. Il legale difensore ha chiesto la scarcerazione per il suo assistito: istanza che è al vaglio del giudice.