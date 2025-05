Ragazzi dal doppio diploma. I premi per gli studenti del Livi con maturità e baccalaureat

Il liceo più multietnico di Prato e i premi ai ragazzi che hanno seguito il percorso di studi Esabac, che dal 2014 al linguistico Livi consente agli studenti di conseguire simultaneamente il diploma di maturità italiano e quello francese, aprendo loro l’accesso agli studi universitari sia in Italia che in Francia (il termine Esabac nasce dalla fusione di Esame di Stato e Baccalauréat). Palazzo Banci Buonamici ha ospitato la cerimonia di consegna dei diplomi conseguiti da 29 studenti del Livi nello scorso anno scolastico (11 della classe 5^EL e 18 della 5^CL), presenti il presidente della Provincia Simone Calamai, la dirigente scolastica Maria Grazia Ciambellotti insieme ad alcuni professori del liceo (nella foto). Il programma di studi Esabac include ore supplementari di potenziamento della lingua francese durante tutto il quinquennio, moduli integrati di letteratura italiana e francese e l’insegnamento della storia in lingua francese. "Il percorso Esabac rappresenta una delle eccellenze più rilevanti del sistema scolastico pratese – ha detto Calamai - Anche quest’anno, con la consegna dei diplomi, abbiamo avuto l’opportunità di valorizzare non solo l’impegno degli studenti ma anche la qualità della nostra scuola, fatta di docenti e di persone appassionate".

"Questi diplomi sono il riconoscimento di un percorso affrontato con impegno, sacrificio e grande costanza – ha aggiunti la dirigente Maria Grazia Ciambellotti - I nostri studenti hanno sviluppato capacità di pensiero critico digtrande livello, qualità fondamentali in un mondo complesso come quello di oggi, dove saper analizzare, riflettere e interrogarsi su ciò che accade intorno a noi è sempre più essenziale".