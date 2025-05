"Rafforzare la lotta alla contraffazione. Moda, la crisi si batte anche così"

"Sosteniamo il Piano Italia per la Moda, ma chiediamo al Governo di rafforzare la lotta alla contraffazione che vale 7,8 miliardi di euro di danno alle nostre imprese e la mafia cinese che a partire da Prato allunga sempre di più le sue mani su un settore in difficoltà". Lo dichiara il deputato della Lega Andrea Barabotti, componente della Commissione Attività Produttive e primo firmatario della mozione di maggioranza per la Lega. "Il settore della moda italiana è minacciato da costi energetici, concorrenza sleale, contraffazione ma anche mafia cinese, specie a Prato, dove sfruttamento e criminalità dilagano ben oltre i confini regionali. Per questo la Lega, nell’ambito della mozione di maggioranza, ha voluto rafforzare gli impegni in questa direzione oltre a lavorare sulle politiche di sostegno al settore della moda e i suoi lavoratori". Sull’argomento interviene anche il vice presidente del consiglio comunale di Prato e capogruppo della Lega, Claudiu Stanasel: "Troppo spesso la sinistra pratese ha minimizzato o girato lo sguardo dall’altra parte, tollerando per anni un sistema fondato sull’illegalità diffusa. Noi non ci stiamo: Prato merita legalità, sviluppo e rispetto per chi lavora onestamente".

Sul Piano Moda interviene anche la deputata pratese di Forza Italia, Erica Mazzetti, presentando alcuni degli interventi chiesti al governo attraverso una mozione a prima firma della deputata azzurra. "Sostenere la filiera italiana del riciclo dei prodotti tessili nell’ambito dell’applicazione della cosiddetta ‘responsabilità estesa del produttore’ per il manufatturiero, favorire gli investimenti in sostenibilità e digitalizzazione attraverso il Piano Moda, introducendo specifici strumenti agevolativi gli investimenti in tecnologie innovative, ma anche al revamping delle tecnologie esistenti". E ancora "istituire le scuole moda, visto che nei prossimi anni andranno in pensione 45-50 mila addetti di alta specializzazione e, ad oggi, si è in grado di sostituire solo con 7-8 mila persone, istituendo un fondo apposito per non lasciare sole le imprese".