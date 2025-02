Raccolta differenziata. Kit nelle tabaccherie: "Rete ancora più capillare"

Servizi più accessibili e più capillari. Alia Multiutility rafforza il proprio impegno per rendere i servizi di raccolta differenziata ancora più accessibili ai cittadini. Grazie alla collaborazione con la Federazione Italiana Tabaccai (Fit) e al confronto con il Comune di Prato, cresce la rete di punti di consegna dei kit per la raccolta dei rifiuti e si rafforza questo innovativo servizio pensato per essere ancora più vicini ai cittadini. Una iniziativa che affianca la presenza sul territorio rappresentata dagli InfoPoint, attivi con cinque sportelli dislocati sul territorio comunale (in via de Gasperi, via Lorenzo da Prato, via 7 Marzo, via dei Tintori) oltre allo sportello di via Paronese.

Parte da Prato l’ampliamento del progetto che permette di ritirare le dotazioni per la raccolta differenziata nelle tabaccherie convenzionate: oltre ai sacchi azzurri per gli imballaggi e ai sacchi sanitari per pannolini e pannoloni, sarà adesso possibile ritirare in tabaccheria anche i sacchetti per la raccolta dell’organico.

Nel Comune di Prato le tabaccherie aderenti sono 22, mentre nell’intera provincia sono 33. Questo permette ai cittadini di avere un servizio ancora più comodo, disponibile 7 giorni su 7: infatti, grazie all’ampia rete di tabaccherie e ai loro orari di apertura prolungati, anche nei giorni festivi sarà possibile ritirare il materiale necessario per la raccolta differenziata. Basterà individuare l’esercizio commerciale aperto.

Per usufruire del servizio, i cittadini devono semplicemente recarsi in una delle tabaccherie aderenti con un documento di identità e il codice utenza, reperibile nella sezione account del proprio profilo su Aliapp o sulla seconda pagina della bolletta cartacea. L’elenco completo delle tabaccherie aderenti è disponibile sul sito di Alia Multiutility (www.aliaserviziambientali.it) e agli infopoint aziendali.

"Da parte dell’amministrazione comunale è tangibile la volontà di andare sempre più incontro alle esigenze dei cittadini – dichiara il vicesindaco Simone Faggi- , sia con l’ampliamento del servizio di distribuzione dei kit per la raccolta differenziata nelle tabaccherie, sia con il mantenimento degli info point, per i quali in futuro vorremmo un rafforzamento di ruolo e competenze". A breve è prevista l’apertura di un Punto Alia all’interno di Estra in via San Giorgio a servizio del centro.

"Aggiungiamo ulteriori servizi per rendere la raccolta differenziata più agevole possibile - commenta Nicola Ciolini, vicepresidente Alia Multiutility - e vicina alle esigenze quotidiane dei cittadini".

Si.Bi.