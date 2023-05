Raccolta di cibo per i cani

Il partito animalista italiano, sezione di Prato, rappresentato da Simona Casadei e Silvia Gramigni (Insieme a Mauro Pasquini delle Onoranze Funebri Iris di Prato) sono partite con le proprie macchine cariche di cibo per cani ed umani, ma anche di sorrisi e speranze. Le due attiviste sono andate insieme ad altri due volontari a Mercatale Ozzano dell’Emilia ed a Casola Valsenio, comuni gravemente colpiti dall’alluvione e purtroppo dimenticati dalle Istituzioni. In pochissimi giorni il Partito animalista di Prato ha creato un’immensa catena umanitaria riuscendo a coinvolgere l’intera Toscana e a raccogliere tanto cibo da portare in Emilia Romagna.

Infine, il 6 giugno alle 19.30 in via della Stufa 23 sarà inaugurata la prima sede del Partito animalista italiano in città.

Un’inaugurazione aperta ai cittadini che potranno conoscere le attività del Partito animalista italiano.