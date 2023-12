Raccolta dei rifiuti per le feste: cosa cambia

Come già successo in occasione del Natale, cambiano gli orari della raccolta dei rifiuti porta a porta da parte di Alia per capodanno. Le raccolte originariamente previste per il 1° gennaio vengono anticipate al 31 dicembre. Questo però non vale per la raccolta dei rifiuti organici delle utenze domestiche in centro storico: il servizio resta invariato come da calendario. Per quanto riguarda le raccolte di imballaggi in plastica, metalli, tetrapak, polistirolo e vetro, oltreché dei supporti igienici, nelle zone di Badie, Galciana, Grignano, Maliseti, Vergaio, Casale, Tobbiana, Viaccia, Narnali il servizio del 31 dicembre viene anticipato a domani. Guardando al resto della provincia, a Cantagallo, Carmignano, Poggio a Caiano, Vaiano e Vernio le raccolte del 1° gennaio vengono anticipate al 31 dicembre, mentre a Montemurlo le raccolte del 1° gennaio sono anticipate a domani.

La decisione di anticipare di un giorno sia a Natale che a capodanno il servizio di raccolta porta a porta, che ha suscitato polemiche fra alcuni cittadini, è stato presa da Alia in accordo con i sindacati. "Ci saranno interventi in più solo in caso di esigenze particolari o straordinarie – spiegano dall’azienda -, su richiesta della polizia municipale, se si verificassero situazioni di pericolo oppure di intralcio alla circolazione". Passando agli altri servizi, per capodanno lo spazzamento strade è sospeso su ordinanza. Saranno però garantiti specifici servizi di spazzamento e raccolta a seguito di manifestazioni, mercati ed eventi non differibili alla giornata successiva. Gli Ecocentri e tutti gli sportelli al cittadino resteranno chiusi il 1° e il 6 gennaio. Gli Ecofurgoni non saranno attivi il 1° gennaio. Saranno, invece, regolarmente presenti sul territorio il 26 dicembre e il 6 gennaio secondo calendario.