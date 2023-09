Quell’ipotesi (costosa) di spostare l’impianto

Taiti nell’analisi del suo progetto di riqualificazione del Lungobisenzio ha pensato anche a un possibile spostamento dello stadio in un altro quartiere della città. Idea

a lungo perseguita soprattutto ai tempi della giunta Cenni, quando vennero studiate anche le ipotesi di Capezzana e di via San Martino per Galceti. Una soluzione che però lo stesso Taiti non ritiene percorribile

in questo momento. "C’è un privato in città pronto a spendere fra i 20 e i 25 milioni

di euro per realizzare un nuovo stadio?. A oggi direi di no. Quindi pensiamo a un progetto sostenibile. Ne ho già parlato con Commini e mi ha dato

la disponibilità a parlarne".