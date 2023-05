Quartetto Amethyst, che grazia al Cicognini

Venerdì alle 21 al Teatro del Cicognini ultimo appuntamento per i Concerti di Primavera organizzati dalla Scuola Verdi. Sul palco il Quartetto Amethyst: Ana Aline Valentim violino, Elena Ceccato viola, Iuliia Igoshkina violoncello e Lin Wang pianoforte. In programma il Quartetto in sol minore K. 478 di Mozart, composto nel 1785 e primo esempio di Quartetto con pianoforte non pensato per il pubblico colto dei dilettanti, ma opera di grande qualità. Segue il Quarttetsatz in la minore, unica opera da camera, peraltro incompleta, composta da Mahler ancora giovanissimo e riscoperta soltanto nel 1960. Conclude il concerto il Quartetto per pianoforte e archi op. 47 di Schumann, dove il pianoforte ha un ruolo di primo piano. Ingresso: 8 euro intero, 3 euro per gli under 25, gli allievi e i docenti della Verdi. Biglietti al Teatro Politeama su Ticketone.it e nel circuito Boxoffice.