Quanto si legge in Italia? E soprattutto chi legge? In Italia la lettura è in declino, soprattutto tra i 45-64enni. Tuttavia, i giovani e gli anziani leggono di più. Un sondaggio al Convitto Cicognini mostra che il 24% degli studenti ama leggere, con una media di 4,5 libri all'anno. Il 56% vorrebbe passare una notte in biblioteca, suggerendo che eventi stimolanti possono promuovere la passione per la lettura.