Quando l’emancipazione femminile passa dallo sport

L’emancipazione femminile passa anche dallo sport. Sono una trentina le atlete che ieri, in sala consiliare, nell’ambito delle iniziative per la Giornata internazionale dei diritti delle donne, hanno ricevuto dal Soroptimist club presieduto da Beatrice Grassi la pergamena "Donne e sport". Il riconoscimento è stato possibile grazie al Comune (rappresentato dall’assessora Maria Logli), al delegato del Coni per la Provincia di Prato e vice presidente Figc Toscana, Massimo Taiti. Determinante l’apporto del liceo scientifico sportivo Gramsci-Keynes, delle associazioni sportive e dello Special Team Prato.

Per Gramsci Keynes sono state premiate: Alice Cacciatore, Chiara Tosi, Viola Massai (pallavolo); Asia Sestini (ginnastica artistica) Eva Gori (ginnastica ritmica); Chiara Martinelli (discodance), Giulia Martinelli, Elisa Del Bono (pallamano). Poi attestati a: Desirè Cocchi (pattinaggio artistico), Ester Conti (ginnastica artistica). Alle atlete della Polisportiva Prato: Vittoria Borelli , Laura Nuti, Elena Gavazzi, Iside Marlazzi, Isabella Toti, Petra De Paoli, Monica Gestri, Monica Monagheddu (nuoto). Per il Notapinna Prato Asd: la campionessa Giulia Mencarelli. Alle atlete della Special Team Prato: Angela Magni, Elisa Kerkenbusch, Maria Chiara Scuccimarra, Sara Iannelli, Caterina Paolieri, Giustina Borgioli, Serena Rosati (ginnastica ritmica).

Ma.Chi.