Pulce nell’orecchio e Scuola di ballo

Al Politeama oggi alle 16 andrà in scena La pulce nell’orecchio. Sul palco cubi di gommapiuma, muri di scatole cinesi, un palco rotante e un armadio da cui esce di tutto: è lo stravagante hotel Feydeau dove il regista Carmelo Rifici ambienta con ritmo avvincente il capolavoro del maestro del vaudeville Georges Feydeau, riadattando insieme a Tindaro Granata (nella foto), protagonista dello spettacolo. Un’esilarante commedia degli equivoci, scatenati dalla proverbiale ‘pulce’, ovvero quel dubbio che si insinua nella testa di una moglie sospettosa dell’infedeltà del marito. Biglietti da 20 a 30 euro, sconti del 50% per under 30. Si possono acquistare in teatro o su Ticketone.

Al Fabbricone oggi alle 16.30 ci sarà invece l’ultima replica de La scuola di ballo, opera in versi di Carlo Goldoni diretta dal giovane regista Enrico Torzillo prodotta dal Met e dall’Accademia d’arte drammatica Silvio d’Amico, che ha esordio questa settimana a Prato in prima nazionale. Il testo scava in profondità nei temi del riscatto sociale e della lotta per la sopravvivenza in un mondo che cambia e minaccia con la fame e la vecchiaia, col richiamo del sesso e della ricerca dell’amore. In bilico tra prosa, operetta e musical, la pièce fonde in un labirinto di rime una ragnatela di storie. Biglietti da 15 a 20 euro sul sito del Metastasio.