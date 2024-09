Puglia dà la carica: "Puntiamo ai playoff"

"Per noi non è stata una sconfitta totale. Abbiamo visto cose positive soprattutto nel primo tempo: ci siamo resi conto di potercela giocare anche con una squadra di categoria superiore. La differenza a livello fisico e soprattutto a livello di condizione atletica si è vista alla distanza". E’ così che il capitano Lorenzo Puglia ha commentato la battuta d’arresto dei Cavalieri Union, maturata nel "barrage" di Coppa Italia contro Vicenza. Al Chersoni, i vicentini si sono imposti per 47-17, con il primo tempo che si era tuttavia chiuso con il parziale di 19-10. I veneti erano più in palla anche perché hanno iniziato la preparazione atletica con circa un mese di anticipo rispetto agli uomini di Alberto Chiesa.

Ora ci si può concentrare con maggior attenzione sul campionato di Serie A1 2024/25, che resta la priorità stagionale. E’ intanto stata annullata l’amichevole con Parma che era stata fissata per il prossimo sabato: in questi diciotto giorni che mancano all’esordio in campionato, Chiesa non è al momento intenzionato a proporre amichevoli. C’è poi curiosità nel vedere all’opera il nuovo acquisto Goga Jankarashvili, il cui ingaggio era stato annunciato nei giorni scorsi insieme al ritorno di Riccardo Trivilino: il ventenne georgiano dovrebbe arrivare in città la prossima settimana e il tecnico conta di averlo a disposizione per la partita del prossimo 13 ottobre contro Capitolina.

Un incontro che andrà in scena nella capitale fra due formazioni che ormai si conoscono a memoria. E che sia nel 2021/22 che nel 2022/23 si contesero l’accesso ai playoff, per una corsa che premiò i romani nel primo caso e i "tuttineri" nel secondo. Il livello medio del campionato si è alzato notevolmente rispetto alle scorse stagioni, ma se non altro i posti a disposizione per gli spareggi-promozione sono passati da due a quattro. "Puntare ai playoff? Non vedo perché non dovremmo – ha confermato Puglia – vogliamo e dobbiamo piazzarci tra le migliori. Adesso possiamo focalizzarci esclusivamente sulla gara di Roma".

Giovanni Fiorentino