Puccini ancora protagonista in Tv. Natale e Santo Stefano con l’opera

Prato per Puccini nel centenario dalla scomparsa che il mondo già celebra. Toscana Tv (canale 11) durante le feste manderà in onda "La Boheme" (il 25 dicembre alle 10,45) e "All’alba vincerò" (26 dicembre alle 10,45), un montaggio di tre opere pucciniane realizzate per la prima volta al Castello a partire dal 2010 (Tosca-Boheme-Turandot).

"Noi celebrammo Puccini già dal 2010 – ricorda Gianni Novelli presidente dell’associazione “Perché Verdi Viva” – con una trilogia che ebbe il merito di riportare l’opera a Prato". Oggi si recupera quella coraggiosa operazione sostenuta dal Comune, che ha consentito appunto di riportare la lirica a Prato, offrendo al vasto pubblico della televisione due spettacoli teatrali di opere popolari, in un allestimento completo di scene, luci, costumi. Lungo è l’elenco delle tante persone parte dell’impresa.

"Per dare un’idea – continua Novelli – all’opera cinese di Puccini partecipò anche finanziariamente la comunità cinese e in scena, accanto a “Nessun dorma”, si ascolteranno canti originali cui Puccini si ispirò per la voce di cantanti lirici cinesi". Poi un po’ di Tosca, di Boheme e Turandot. Un ponte tra le opere al Castello del 2010 ed oggi è rappresentato da "La Boheme" di Pratolirica con la scuola Verdi, un allestimento, conforme ai tempi, rappresentato di recente al Politeama.

Goffredo Gori