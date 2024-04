Progetto Young. I gruppi di lettura della libreria Gori

Li chiamano ‘generazione Z’ oppure ‘generazione Alpha’. Sbagliato credere che alla loro età buchino lo schermo e basta. Si ‘macinano’ capitoli e pagine, si entra nelle storie, si viaggia nella fantasia e magari si fanno nuove amicizie. Piccoli lettori crescono alla libreria Gori, l’unica libreria indipendente dentro le mura che, forte dell’esperienza del gruppo di lettura ‘lento’ per i grandi, ora punta a scommettere anche sugli adolescenti, che siedono sui banchi delle medie. E che il sabato pomeriggio, anziché "fare le vasche", preferiscono ritrovarsi e confrontarsi su trame e titoli in libreria prendendo parte al gruppo di lettura "Young": l’appuntamento è per il terzo sabato del mese, alle 16.30 (il prossimo sabato 20 aprile). Il tema lo sceglie di volta in volta la libraia, Sandra Bandini. Avventura, fantascienza, gialli e viaggi. il primo incontro, quello di marzo, era ispirato al tema dei viaggi. Con una rosa di tre titoli, un classico e due contemporanei: "Il giro del mondo in 80 giorni" di Jules Verne, "Goro goro" di Laura Imai Messina e "Motel Calivista, buongiorno!" di Kelly Yang. "L’idea mi frullava in testa da un po’, pensando a una fascia di età che non ha molti punti d’aggregazione e luoghi di ritrovo – racconta Sandra Bandini -. Per coinvolgere le ragazze e i ragazzi ho presentato il progetto in alcune scuole, trovando la disponibilità degli insegnanti. L’idea è che alla fine possano avere il ‘passaporto del lettore’". La prima volta per i lettori in erba è andata bene: una decina di partecipanti a marzo. "Non è necessario finire i libri. A quell’età - osserva la libraia - si può leggere anche da soli ma nel momento in cui si fa parte di un gruppo è ancora più bello scoprire insieme le storie".

Infine a proposito di Libreria Gori, da ricordare l’appuntamento di domani in Lazzerini per la rassegna Incontri con l’autore, a cui la libreria collabora. Alle 18 Vera Paggi presenterà il volume "La breve estate. Storia di Goffredo che nessuno poté salvare". Racconta di quel pomeriggio del 7 dicembre 1943, quando Goffredo Paggi venne arrestato dai poliziotti del commissariato Santa Croce di Firenze. Una storia che si snoda come un giallo nella vita di italiani ‘brava gente’ in quell’ultima breve estate che per il giovane ebreo.

Maria Lardara