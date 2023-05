Prato, 16mila gli studenti premiati per il progetto "Limita lo spreco, aiuta il mondo"

Prato, 30 maggio 2023 – Cinquecentosette scatole raccolte corrispondenti a 72 quintali di prodotti, 62 plessi scolastici di ogni ordine e grado, 681 classi coinvolte, per un totale di circa 16mila alunni. Sono questi i numeri che hanno contraddistinto il progetto "Limita lo spreco, aiuta il mondo", organizzato dalla consulta degli studenti in collaborazione con il Comune e la Provincia di Prato, la Regione Toscana, l'Emporio della Solidarietà e l'associazione Mensa Giorgio La Pira. Ideata con l'obiettivo di abituare i giovani alla cultura del consumo consapevole, l'iniziativa è stata lanciata nell'anno scolastico 2015/2016 e, dopo la sospensione di tre anni a causa del Covid-19, è ripartita nel marzo scorso, rivolgendosi agli istituti scolastici pratesi con l'obiettivo.

Scuole premiate

La conclusione del progetto è coincisa con la premiazione in Palazzo comunale delle seguenti scuole: Scuola Viva, IC della secondaria di primo grado Don Bosco, conservatorio San Niccolò, scuola dell'infanzia paritaria Madonna dell'Ulivo, IC Cuore Immacolato di Maria, scuola secondaria di primo grado Buricchi, IC Maria Immacolata, IP Marconi, scuola secondaria di primo grado Pier Cironi, scuola primaria Nelson Mandela, scuola primaria Pizzidimonte, scuola primaria Iqbal, scuola dell'infanzia Maurizia Tradii, scuola primaria Ciliani (Istituto comprensivo Lippi), scuola secondaria di primo grado Domenico Zipoli, scuola primaria Borgonuovo, scuola dell'infanzia Pietro Mascagni, IC Santa Caterina de'Ricci, IC Sacro Cuore (Poggio a Caiano), scuola dell'infanzia Don Milani, scuola dell'infanzia Il Pino, liceo Cicognini-Rodari, nido La Cittadella, liceo Brunelleschi di Montemurlo, IC Lorenzo Bartolini (Vaiano), ICS Pertini (Vernio), IC Levi (infanzia Castelnuovo, infanzia Paperino, Marcocci, Cecchi, Poli e Crocini), IC San Giuseppe, IC Il Pontormo (Carmignano), IC Pacetti (infanzia e secondaria di primo grado), IC Carlo Alberto Dalla Chiesa, scuola primaria Santa Gonda, liceo Copernico, ISIS Gramsci-Keynes, ITS Buzzi, IIS Dagomari, IIS Datini e Convitto Cicognini.

"Risultato incredibile"

"Questo è un progetto intelligente, nonché – dice il sindaco Matteo Biffoni – un altro tassello della costruzione complessiva di un mondo migliore. Siamo orgogliosi della disponibilità che le scuole aderenti hanno mostrato nei confronti di questa iniziativa e speriamo che i risultati possano essere gli stessi anche il prossimo anno, perché progetti intelligenti come questi devono avere supporto, vita e costanza", le parole del primo cittadino. "Il numero di pacchi raccolti - aggiunge l'assessore all'Istruzione pubblica, Ilaria Santi – è veramente incredibile e questo non è affatto scontato, perché esistono famiglie con difficoltà economiche e quindi riuscire a dare anche solo un pezzettino di quello che abbiamo agli altri è una grande cosa. Dai piccoli ai più grandi abbiamo avuto un risultato importante e questo non può che renderci felici e orgogliosi dei nostri ragazzi".

Francesco Bocchini