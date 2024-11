Profumeria di nicchia: "Nostra scommessa"

L’azienda è nata a ottobre 2023, dall’idea delle giovani sorelle Matilde e Costanza Giuliani. Si trova in piazza delle Carceri e si distingue per la scelta di essere una profumeria di nicchia.

"Veniamo da una famiglia di profumieri - spiegano le due titolari - che lavora nel settore da cinquant’anni. La passione ce l’ha tramandata la mamma, con cui abbiamo lavorato a lungo. Poi, poco più di un anno fa, abbiamo deciso di lanciarci e aprire un nostro progetto. Inizialmente non è stato semplice trasmettere la nostra visione ai clienti, ma adesso ci conoscono già in tantissimi e tornano sempre molto volentieri. Abbiamo voluto aprire una profumeria artistica: la nostra missione è creare un ambiente estremamente qualitativo e tutti i prodotti sono scelti da noi, senza nessun condizionamento da parte del mercato". Una scommessa su cui Matilde e Costanza hanno voluto puntare.

"Altissima qualità, peraltro, non coincide per forza con altissimo prezzo – aggiungono –. L’attività sta andando bene, il pubblico apprezza il duplice canale che abbiamo aperto. Da un lato ci sono fragranze che provengono da tutto il mondo, risultato del lavoro di alcuni tra i nasi più affermati a livello internazionale. Dall’altro offriamo autentiche esperienze, come i percorsi olfattivi, la body care o la skin care. Tutto questo fa la differenza nella percezione dei clienti".