"Problemi a Prato? Scriveteci per risolvere!"

Ci sono problemi da segnalare? Scriveteci una mail o un messaggio WhatsApp. Scrivete e segnalate situazioni di degrado: grazie alle indicazioni dei cittadini cronisti insieme tenteremo di rendere migliori i quartieri della città. Continuate a denunciare quello che non

va nelle vostre zone scrivendo

alla mail di redazione [email protected] oppure al nostro numero WhatsApp dedicato al cittadino-cronista 337.1063052 e pubblicheremo le vostre proteste per cercare di migliorare insieme la nostra città. Da mesi stiamo raccogliendo spunti e suggerimenti con l’obiettivo

di risolvere piccoli e grandi problemi, dalle buche agli ostacoli sui marciapiedi fino ai problemi si sicurezza e igiene.

Basta un semplice smartphone per documentare ciò che non va: segnalazioni, fotografie, video girati dai cittadini, per sottolineare i problemi della città e sensibilizzare le

istituzioni sui problemi. E’ lo spirito del cittadino cronista, lo

spazio che La Nazione riserva alle indicazioni che arrivano direttamente dai nostri lettori.