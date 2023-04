Pro loco di Montepiano La squadra della rinascita

VERNIO

La primavera porta tante novità a Montepiano, che finalmente ha un nuovo consiglio della Pro loco, dopo che diversi incontri quest’inverno che non avevano portato a niente. Poi ci sarà un nuovo autobus, per Barberino ed il Mugello e infine, proprio in questi giorni sono iniziati i lavori per la risistemazione del lago Fiorenzo. Per quel che riguarda la Pro loco – fiore all’occhiello della località per le iniziative che animano le vacanze dei villeggianti – c’è un consiglio quasi rinnovato (solo uno dei consiglieri è rimasto).

"Vorrei ringraziare il consiglio uscente – dichiara la nuova presidente, Elena Mazzetti, che abita a Montepiano ma lavora a Prato in quanto titolare del Giardino delle fate –. Purtroppo la pandemia ha destabilizzato il mondo dell’associazionismo e soprattutto le Pro loco. La nostra, nello specifico, si è ritrovata con poche braccia, con una mole di lavoro importante: una situazione che ha demoralizzato chi era rimasto".

Riparte con 15 consiglieri la nuova Pro loco: con la Mazzetti, presidente, ci sono Cecilia Scatizzi (vicepresidente), Alessandro Miedico (tesoriere), Alvise Bonan (segretario), Lorenzo Tozzi (revisore contabile) e i consiglieri Anita Barghigiani, Irene Bartolini, Francesca Cavicchi, Stefano Chiaramonti, Simona Guarducci, Alberto Guazzini, Stefano Lucchini, Sergio Mannina, Gabriele Sandretti, Matteo Santi, Marco Scatizzi e Alessandro Scatizzi. "Andrò – aggiunge la Mazzetti – porta a porta a chiedere alla gente di Montepiano collaborazione, perché la Pro loco è di tutti: chiunque può dare una mano". La nuova squadra sta mettendo a punto i programmi per l’estate come i campi estivi per i bambini che potrebbero essere portati alla giornata piena. E poi l’inaugurazione della sede rinnovata: il 30 aprile sarà l’occasione per conoscere i nuovi consiglieri e il programma. Dalle 18.30 è previsto un aperitivo con buffet, musica con Orgiumix, baby dance e truccabimbi. Per le feste sul lago ci sarà invece da aspettare il 2024 inoltrato.

"Non penso di festeggiare da sindaco la conclusione dei lavori per il lago – spiega il sindaco di Vernio, Giovanni Morganti, interpellato da noi sui tempi di ripristino del lago, svuotato ormai da qualche anno - . E’ partito adesso il primo lotto dei lavori, che consiste nella ricostruzione della diga. Nel frattempo stiamo lavorando al progetto del secondo lotto, che prevede lo svuotamento dell’area dai detriti, circa 30 mila metri cubi di terra che andranno anche ricollocati: un lavoro consistente".

Se per questa estate ancora non ci si potrà abbronzare sulle sponde del lago Fiorenzo, i villeggianti potranno però approfittare della nuova linea di autobus Montepiano–Barberino per recarsi magari all’outlet o nelle altre località del Mugello. "Era un servizio attivo negli anni ‘60 del secolo scorso – dice Morganti – adesso, grazie ad un progetto che tende a collegare le aree interne, ci sarà un periodo sperimentale di 13 mesi con il prolungamento fino a Montepiano dell’autobus che collega Barberino con Mangona. Si tratta di 4 corse al giorno e relativo ritorno, gli orari li stiamo mettendo a punto e saranno collegati in coincidenza con la linea Vernio–Castiglione dei Pepoli, in modo da avere una connessione fra la piazza di Barberino e la stazione di Vernio. Il servizio partirà a maggio".

Claudia Iozzelli