Primo maggio fra tavola e concerto

Primo maggio a tavola e in concerto, senza perdere di vista i diritti del lavoratori. Il circolo Arci La Pista di Comeana organizza per lunedì 1° maggio un pranzo sociale (ore 13) al ristorante Vallechiara a 15 euro a persona. Le iscrizioni sono già aperte al bancone del bar con caparra di 5 euro e devono essere fatte entro il 27 aprile. Il menu sarà molto ricco: antipasto, due primi (pasta al ragù e pasta all’amatriciana), pollo fritto con contorno di patatine e straccetti alla Nutella per dolce, bevande incluse. A Seano torna "Scompiglio" il concertone del 1° maggio, con lo slogan "Andiamo avanti". Dalle 15 alle 21 il prato della Pista Rossa ospiterà musica, intrattenimenti per bambini, stand gastronomici a cura delle associazioni, mercatino e un momento per parlare di lavoro e di diritti dei lavoratori. La giornata a Seano è organizzata da Cgil, Cisl e Uil e dai circoli Arci del territorio.