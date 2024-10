Prima a teatro. Il Politeama per i più piccoli

Sembrerà di entrare in luogo misterioso, magico. Come in un bel gioco, si starà seduti sopra dei cuscini sul grande palcoscenico, con l’affascinante platea di poltrone rosse alle spalle, aspettando che le luci si abbassino. Inizia da un omaggio a Bruno Munari la rassegna "Prima a teatro" del Politeama che, giunta al terzo anno consecutivo, invita i piccoli spettatori (e i loro accompagnatori) a prendere posto direttamente sul palcoscenico per assistere a sei spettacoli previsti in tre fine settimana di ottobre. Il primo s’intitola "Albero" ed è prodotto dalla storica compagnia di teatro per ragazzi Drammatico Vegetale: in scena sabato 5 e domenica 6 ottobre (alle 17), lo spettacolo firmato da Pietro Fenati (affiancato sul palco da Elvira Mascanzoni) prende spunto da una suggestione di Bruno Munari per rappresentare la circolarità della vita attraverso le forme dell’arte contemporanea e del teatro delle ombre. Una scena spoglia, poi un seme e infine lo spazio scenico che si riempie e prende vita: l’incanto di "Albero", per bambine e bambini da 2 a 6 anni, è tutto racchiuso in 35 minuti di spettacolo. "Prima a teatro perché chi si abitua ai palcoscenici fin da bambino con ogni probabilità li frequenterà anche da adulto – sottolinea Beatrice Magnolfi, presidente della Fondazione Politeama - Andare “prima a teatro” è un potente viatico per poi affezionarsi e imparare a essere bravi spettatori".

La rassegna proseguirà sabato 12 e domenica 13 ottobre (sempre alle 17), con una realtà pratese accreditata a livello internazionale per il suo teatro interattivo e l’uso di linguaggi innovativi: la danza contemporanea sarà protagonista di "Tana", produzione della Compagnia Tpo con le coreografie di Sara Campinoti, Valentina Sechi, Giulia Vacca, per piccolissimi da 1 a 5 anni. Si torna a teatro sabato 19 e domenica 20 ottobre con "Arcipelago", sempre alle 17: un’installazione teatrale interattiva, un viaggio fra conchiglie e zattere alla scoperta delle proprie emozioni, in una produzione targata Teatro Telaio per spettatori da 6 a 12 anni. L’ingresso agli spettacoli è 5 euro per bambini, 10 per adulti. Biglietti su Ticketone, circuito Boxoffice o in biglietteria del teatro, aperta da martedì a sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19, il mercoledì dalle 10.30 alle 12.30.