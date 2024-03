Preso pusher di coca. Presto sarà espulso

I poliziotti della squadra Volante hanno denunciato un giovane nigeriano per detenzione di droga ai fini di spaccio. Lo straniero è stato fermato domenica pomeriggio in via Santa

Chiara che alla vista della pattuglia è scappato. Dopo un breve inseguimento, i poliziotti lo hanno fermato: durante la perquisizione sono saltati fuori 5 involucri di cellophane contenenti 4 grammi di cocaina che il 28enne teneva nascosti in bocca. Gli sono stati trovati anche 320 euro, ritenuti provento di spaccio. Su di lui pendeva anche un foglio di via obbligatorio da Prato: così ieri è stato accompagnato da agenti della questura al Cpr di Potenza in attesa dell’espulsione dall’Italia.