Presidio in San Domenico : "Più vicini ai cittadini"

PRATOE’ stato inaugurato il presidio fisso in piazza San Domenico delle associazioni di volontariato e protezione civile Oltre e Polizia di Stato per il progetto "Con Voi in centro", varato dall’amministrazione comunale per aumentare il decoro nel centro storico e i servizi di prossimità. I servizi saranno effettuati con due agenti a turno tra i circa 60 volontari messi a disposizione da Oltre e associazione Polizia di Stato. La sede sarà aperta dal martedì alla domenica dalle 20 alle 24: un punto fermo che si aggiunge alla presenza delle squadre nell’area già da due mesi per scoraggiare situazioni indesiderate, a tutela di chi ci vive e ci lavora.

"La sicurezza non è di competenza stretta del Comune - afferma l’assessore al Centro storico Diego Blasi -, ma noi non ci voltiamo dall’altra parte, perché crediamo che un presidio di prossimità come questo e come quello che sarà aperto nei primi mesi dell’anno al Serraglio, gestito dall’associazione Carabinieri, sia lo strumento migliore per stare accanto alle persone. Non neghiamo i problemi, ci sono delle difficoltà oggettive, che hanno tutte le città grandi come Prato, però noi vogliamo affrontarle. Per questo ringrazio le associazioni per la loro disponibilità e il lavoro che già svolgono da oltre due mesi: questo è passo ulteriore con cui il Comune dimostra di voler fare la propria parte al fianco della Prefettura, a cui compete il coordinamento delle forze dell’ordine".

Il primo presidio arriva quindi in San Domenico mentre a breve arriverà anche quello al Serraglio gestito dall’associazione carabinieri in congedo. Un modo concreto per far sentire i cittadini meno soli e più sicuri. "Insieme possiamo fare di più e il presidio che inauguriamo fa parte di questo approccio integrato per lavorare su un tema su cui lo Stato ha competenza esclusiva ma che fa parte della vita di tutti noi - dice la sindaca Bugetti -. Ognuno per quanto di competenza dà il suo contributo".