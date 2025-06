Prato, via ai lavori di rifacimento della copertura del “Marconcino” al Polo di San Paolo

Prato, 26 giugno 2025 - Sono stati consegnati oggi i lavori per il rifacimento della copertura del “Marconcino”, la struttura scolastica situata nel Polo di San Paolo che ospita alcune classi dell’Istituto Marconi e che negli ultimi tempi ha manifestato criticità legate a infiltrazioni d’acqua. L’intervento prevede la rimozione della copertura esistente e la realizzazione di una nuova struttura impermeabilizzata e coibentata, con il completo rifacimento della linea vita, la sistemazione dei pluviali e il risanamento delle aree interne danneggiate dalle varie infiltrazioni.

L’obiettivo è restituire alla comunità scolastica ambienti più salubri, sicuri e confortevoli, migliorando il benessere di studenti, docenti e personale. I lavori, affidati alla ditta Edilcema S.r.l., avranno un valore complessivo di 430 mila euro e prenderanno ufficialmente il via lunedì 30 giugno, con una durata prevista di 72 giorni. La conclusione è fissata per il 5 settembre, in tempo per l’avvio del nuovo anno scolastico, compatibilmente con eventuali imprevisti o condizioni climatiche avverse.

“Si tratta di un intervento atteso e necessario - ha sottolineato il presidente della Provincia di Prato, Simone Calamai - La Provincia continua a investire non solo nella costruzione di nuovi plessi scolastici ma anche nelle manutenzioni degli edifici esistenti, in quanto la qualità della didattica e dell’educazione degli studenti passa dalla qualità dei nostri spazi. Il nostro impegno è totale per garantire ambienti sempre più funzionali, sicuri, efficienti e moderni – ha concluso Calamai – e questo specifico intervento si inserisce in un piano più ampio di manutenzione e riqualificazione delle scuole provinciali”.