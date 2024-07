Prato sogna con i suoi campioni. Ecco la guida per seguirli in tv

Il conto alla rovescia è già partito: Lorenzo Bruni, Chiara Tabani, Giuditta Galardi e Vittoria Guazzini sono pronti per l’avventura olimpica di Parigi 2024, che inizierà ufficialmente domani con la cerimonia d’apertura. E a quel punto, da Prato arriverà il momento di fare il tifo, sperando di eguagliare il bottino di ben quattro medaglie conquistate a Rio 2016. Come seguire le gare di Lorenzo, Chiara, Giuditta e Vittoria? Ad assicurarsi in esclusiva i diritti dei Giochi è stata Warner – Discovery: per poter assistere quindi ad ogni sfida olimpica in diretta è quindi necessario sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Discovery+. Ma il colosso americano ha comunque trovato un accordo anche con altre emittenti, fra cui Sky e la Rai, per la trasmissione di diversi eventi. La tv di Stato in particolare potrà quindi trasmettere in chiaro (su Rai 2 in primis) parte delle sfide olimpiche focalizzandosi soprattutto sugli atleti italiani, per un totale di 360 ore spalmate su un palinsesto flessibile (con gli eventi sportivi da trasmettere che verranno indicati via via).

Per quanto concerne il "poker pratese", sarà la pallanuoto a reclamare il maggior spazio. E il primo a scendere in vasca sarà Bruni con il Settebello: il "Panda" esordirà domenica prossima alle 15 contro gli Stati Uniti, per un match che sarà trasmesso in diretta su Eurosport 2 (canale 211 di Sky) ma anche in streaming su Discovery+, Dazn, Now e Tim Vision (previo abbonamento). In questo stesso modo e sugli stessi canali e piattaforme, sarà possibile vedere anche Tabani e Galardi con il Setterosa alle 14 di lunedì prossimo contro la Francia. Tutti e tre giocheranno più volte nel giro di pochi giorni, per chiudere la fase a gironi: Lorenzo e soci se la vedranno poi con la Croazia (alle 12,05 di martedì prossimo) con il Montenegro (alle 16,35 di giovedì prossimo) e con la Romania (il 3 agosto alle 21,15) per poi terminare il girone eliminatorio con la Grecia (il 5 agosto alle 15,10). Altrettanto fitto il calendario degli impegni di Chiara e Giuditta: dopo aver affrontato le padrone di casa, se la vedranno poi con gli Stati Uniti (alle 18,30 di mercoledì prossimo) per poi chiudere con Grecia (2 agosto alle 15,35) e Spagna (4 agosto alla stessa ora).

E, salvo sorprese, a quel punto tutte e tre dovranno iniziare a pensare alla fase-clou, quella ad eliminazione diretta che sarà composta sulla base dei punti ottenuti e che porterà (nel migliore dei casi) sino alla finalissima. Il mese prossimo dovrà farsi trovare pronta anche la non ancora ventiquattrenne Guazzini: i fan della ciclista di Poggio a Caiano potranno seguirne le gesta olimpiche a partire dal 6 agosto, seguendo le medesime modalità indicate poc’anzi: alle 17,30 inizieranno le qualificazioni per la gara di inseguimento a squadre, con il primo turno fissato per il giorno successivo prima delle finali. Vittoria potrebbe però scendere in pista anche il 9 agosto, nella specialità Madison.

Chiusura con un pratese (anzi, montemurlese) "d’adozione" impegnato nell’equitazione: considerando che la prova di dressage individuale e a squadre inizierà sabato alle 9,30 , occhio a Pietro Sandei, ventinovenne parmigiano istruttore della Scuola di Equitazione La Querce: a Montemurlo, gli sportivi lo seguiranno con attenzione.

Giovanni Fiorentino