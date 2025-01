Prato, rissa fuori dal locale: chiusura di 20 giorni per la discoteca

Prato, 30 gennaio 2025 - Venti giorni di chiusura. E' questo il provvedimento che ha adottato il questore di Prato, Pasquale Antonio de Lorenzo, nei confronti del Naif, la discoteca di via Traversa Pistoiese all'esterno della quale nella notte fra sabato e domenica scorsa è andata in scena una rissa. Rissa che ha visto coinvolti una dozzina di giovani. Cinque ragazzi italiani, tutti di età compresa fra i 20 e i 23 anni, sono stati aggrediti da un gruppo di nordafricani e poi soccorsi dal 118 e trasportati al pronto soccorso con ferite non gravi. L'episodio si sarebbe verificato in seguito ad una lite scoppiata in precedenza dentro il locale. Oltre al personale sanitario, poco prima delle 5 del mattino, sono intervenuti anche i carabinieri. Proprio in considerazione della gravità del fatto, la Questura ha optato per il provvedimento di sospensione in base a quanto previsto dall’articolo 100 del Tulps, il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La discoteca potrà riaprire il prossimo 18 febbraio.