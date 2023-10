Prato regina del cioccolato. Tre giorni tutti da gustare

Dolcezza e solidarietà si fonderanno in occasione della 12ª edizione di "Un Prato di cioccolato", organizzato da Chocomoments, con il patrocinio del comune di Prato e in collaborazione con Cna Toscana Centro, Confartigianato Imprese Prato, Confcommercio Pistoia-Prato, Confesercenti Prato e Unione Prato Imprese. La festa del cioccolato prenderà il via alle 12 del 13 ottobre con una dimostrazione live dei ragazzi dell’Istituto Datini e durerà fino al 15 ottobre. Piazza del Duomo in quei giorni si riempirà con i vari stand, aperti venerdì e domenica dalle 10 alle 20, e sabato dalle 10 alle 24. Stand che metteranno a disposizione degli avventori un ricco assortimento di deliziose proposte. Il programma prevede, oltre a laboratori per i più piccoli e corsi per adulti, degli show cooking a cura dei Maestri Cioccolatieri Chocomontents, in programma già nella prima giornata alle 15 e alle 18. Sabato 14, dopo altri due show cooking alle 12 e alle 15 (di cui il primo tenuto da Pizza Time, che per l’occasione realizzerà la "Pizza Foresta Nera"), c’è in calendario un appuntamento da non perdere: alle 18 verrà creata in diretta la "Tavoletta da guinness", ossia una tavoletta di cioccolato da 35 metri, arricchita con i biscotti di Prato, in collaborazione con Pasticceria Peruzzi e Premiata Fabbrica di Biscotti Antonio Mattei). A seguire una degustazione ad offerta per tutti, con il ricavato che sarà devoluto all’Unicef (partner da quest’anno dell’evento) per l’emergenza in Libia.

A proposito di solidarietà: ecco il convegno dal titolo "Emergenza Turca e Siriana, quali i percorsi di accoglienza e cura dei minori. Una riflessione normativa", a cura del Comitato provinciale di Prato per l’Unicef, a Palazzo Comunale domenica 15 ottobre dalle 9,30. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria. Al termine si potrà offrire un sostegno economico all’Unicef, a cui verrà donato anche il ricavato del pranzo solidale che andrà in scena subito dopo nel Chiostro San Domenico. Alle 17,30 gli artigiani del cioccolato presenti in piazza doneranno cioccolato all’Associazione Giorgio La Pira. Fra le altre iniziative, domenica verranno prodotte la pralina al miele km 0 e lquella con fichi secchi di Carmignano presidio Slow Food. Infine, show cooking a cura di Radici Braceria Bistrot che realizzerà "Polpo e cioccolato".

Francesco Bocchini