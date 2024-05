Prato pedala. Il progetto per le ciclabili

La lista Alternativa per i beni comuni che sostiene la candidata sindaca Paola Battaglieri (foto) lancia l’iniziativa "Prato pedala!", una mappatura delle piste ciclabili per evidenziare criticità e proposte di miglioramento. "A Prato le piste ciclabili sono spesso dissestate, assenti o frammentate, con percorsi interrotti da barriere architettoniche, culminanti in marciapiedi, rotonde o svolte senza accessi sicuri – spiega Tommaso Chiti, candidato consigliere comunale –. Per questo nelle prossime settimane intendo girare la città mappando le carenze. Credo sia necessario realizzare una pista ciclabile in via Roma, che colleghi le frazioni di Prato sud al centro storico, permettendo di raggiungere in sicurezza anche il Parco della Liberazione e della Pace, tuttora incredibilmente sprovvisto di collegamenti simili". Secondo Chiti è fondamentale decongestionare la viabilità senza dover consumare altro suolo. "Ci sono impieghi che non permettono di affrancarsi dall’uso del mezzo proprio per gli spostamenti - aggiunge –, ma molte categorie di addetti e di residenti possono essere incentivati alla mobilità sostenibile anche con contributi chilometrici o mensili, eventualmente spendibili per l’acquisto di abbonamenti dei mezzi pubblici, come il treno, potenziando così l’intermodalità. La proposta non è fantascienza e già diverse città europee ed italiane promuovono progetti simili per l’adozione di misure volte al miglioramento della qualità dell’aria, con l’incentivo alla ciclo-mobilità, tangibile tramite un’applicazione dedicata, collegata ad un kit utile anche in funzione anti-taccheggio".