Prato, nuovo crollo all’ex Lucchesi

Prato, 5 aprile 2023 – Intervento dei vigili del fuoco all’ex fabbrica Lucchesi in via Cavour. Questa volta ha ceduto una porzione interna del tetto. Non ci sono stati problemi per la viabilità, anche se la polizia municipale ha disposto il restringimento della carreggiata per sicurezza.

A dare l’allarme è stato un passante. Non è la prima volta che l’edificio deve essere sottoposto a controlli e verifiche di stabilità.