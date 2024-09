Prato, “Mi merito una festa”: premiati 181 studenti eccellenti

Prato, 20 settembre 2024 - Centottantuno diplomati eccellenti sono stati premiati nell’ambito dell’evento “Mi merito una festa”, l’appuntamento promosso dalla Provincia di Prato che ogni anno celebra gli studenti degli Istituti superiori del territorio che si sono distinti per le loro performance scolastiche. La cerimonia si è svolta nella prestigiosa cornice della Sala Consiliare di Palazzo Banci Buonamici, dove il presidente della Provincia Simone Calamai, accompagnato dalla consigliera provinciale Paola Tassi, l’assessora del Comune di Prato Maria Logli, l’assessora del Comune di Montemurlo Antonella Baiano, l’assessora del Comune di Poggio a Caiano Patrizia Cataldi e dai dirigenti scolastici, ha consegnato le pergamene ai ragazzi che nell’anno scolastico 2023-2024 si sono diplomati con una votazione pari o superiore a 98. Nonostante qualche assenza dovuta a impegni di lavoro, studio o viaggio, l’atmosfera è stata carica di entusiasmo, con tanti applausi e un tifo quasi da stadio per i compagni premiati. “Questa iniziativa rappresenta un riconoscimento a tutti gli studenti e le studentesse che, nel loro percorso di studi, hanno dimostrato impegno, dedizione e una straordinaria capacità di raggiungere risultati eccellenti – ha sottolineato il presidente Calamai - Da due anni ho l'opportunità di vivere da vicino questa realtà e posso affermare con convinzione che la scuola pratese ha saputo dimostrare un grande dinamismo e una straordinaria capacità di preparare i giovani al loro futuro, fornendo loro insegnamenti di alto livello e le migliori opportunità lavorative. L’impegno della Provincia si concentra su questo obiettivo: garantire che ogni studente e studentessa abbia accesso a un’istruzione di qualità e alle condizioni necessarie per diventare un adulto consapevole e preparato ad affrontare il mondo del lavoro. Questa è una bellissima immagine della nostra scuola – ha concluso Calamai, rivolgendo un augurio a tutti gli studenti - State vivendo una fase cruciale della vostra vita. Alcuni di voi sceglieranno il percorso universitario, mentre altri si appresteranno ad entrare direttamente nel mondo del lavoro. Desidero quindi esprimervi i miei più sinceri auguri per il vostro futuro, con l'auspicio che possiate realizzare i vostri sogni”. Tra i premiati: 36 studenti dell’Istituto Tecnico Buzzi, 18 del Liceo Artistico Brunelleschi, 26 del Liceo Carlo Livi, 16 del Liceo Classico Cicognini, 14 del Liceo Rodari e Musicale, 9 del Convitto Cicognini, 25 del Liceo Copernico, 14 dell’Istituto Dagomari, 6 dell’Istituto Datini, 14 dell’Istituto Gramsci-Keynes, uno studente dell’Istituto Marconi uno dell’Istituto Leonardo Da Vinci e uno del Conservatorio San Niccolò.