Prato, l'evento di lancio del progetto SMITour dedicato al Turismo industriale "Smart"

Prato, 27 febbraio 2024 - Martedì 5 marzo, alle 14:30, debutta ufficialmente a Prato il progetto europeo SMITour (acronimo per "SMart Industrial Tourism in the Mediterranean") con un evento, in programma al Museo del Tessuto, in cui saranno presentati i contenuti del progetto coordinato dal comune di Prato e dedicato alla condivisione di buone pratiche locali ed europee nell’ambito del turismo industriale e delle più avanzate tecnologie digitali per migliorarne la fruizione. Finanziato dal programma Interreg Euro-MED attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per un budget totale di 600.000 euro, il progetto SMITour intende mettere in evidenza come lo sviluppo di attività innovative di Turismo Industriale Intelligente (SMIT) possa risultare la sfida vincente per le regioni del Mediterraneo che desiderano valorizzare il proprio patrimonio industriale e manifatturiero per stimolare la crescita sociale ed economica, diversificando l'economia dell’area di riferimento e arrivando a ridurne l'impatto ambientale.

L'obiettivo che SMITour si pone di raggiungere al termine della durata biennale del progetto è quello di sviluppare una strategia comune per potenziare il Turismo Industriale Intelligente nelle regioni e nella città partner, attraverso lo studio e la condivisione di esperienze e buone pratiche già attive, con particolare attenzione alle soluzioni Smart. Inoltre, verranno organizzati Innovation Camp tematici e focus groups transnazionali per avviare percorsi di co-design che coinvolgeranno l’intero ecosistema turistico delle destinazioni coinvolte. A partire dall’esperienza del progetto "TiPo-Turismo Industriale Prato", l’evento traccerà i contorni delle attività promosse nei paesi partner del progetto, presentando modelli e politiche del turismo a conferma del crescente successo della combinazione tra valorizzazione del patrimonio industriale e innovazione tecnologica. Oltre al comune di Prato, capofila del progetto, e al Museo del Tessuto, partner di SMITour, interverranno i rappresentanti di altre cinque istituzioni dell’area mediterranea quali l’Università di Lisbona in Portogallo, il Network per il Turismo Industriale della Catalogna in Spagna, Associazione Ellenica dell'Industria della Moda in Grecia, l’E-institute in Slovenia e la Facoltà di Economia e Commercio di Fiume in Croazia. "Siamo molto soddisfatti della partenza di questo progetto coordinato dal comune di Prato - dichiara l'assessore al Turismo, Gabriele Bosi - Si tratta di una bella occasione di centralità europea per la nostra città in un ambito interessante come quello del Turismo industriale. Anche in questo settore Prato può rivendicare esperienze e buone pratiche importanti, come quella di "TiPo". L'obiettivo è anche quello di definire nuove idee e nuovi progetti grazie allo scambio con gli altri partner europei". Fabia Romagnoli, presidentessa del Museo del Tessuto, dichiara invece: “Siamo molto soddisfatti di questo nuovo progetto europeo che coinvolge il Museo del Tessuto, accanto al comune di Prato, replicando su scala europea la partnership che ci vede lavorare assieme dal 2021 sul lancio e il consolidamento del turismo industriale nella nostra area - dichiara -. TiPo è un’iniziativa lungimirante e ambiziosa, che unisce la valorizzazione produttiva del nostro distretto con la promozione turistica, e il confronto con gli altri partner europei è la strada giusta per farlo conoscere al di fuori dei confini nazionali e farlo evolvere con i idee e strumenti sempre nuovi”. L’iniziativa, aperta al pubblico, sarà disponibile anche online sul canale YouTube del Museo e sarà seguita da un aperitivo alla conclusione dei lavori alle 18. Ci si potrà iscrivere all'evento inviando una mail a [email protected].