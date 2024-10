Prato, inchiesta sulla corruzione: giudizio immediato per i tre imputati

Prato, 7 ottobre 2024 – Giudizio immediato per il tenente colonnello Sergio Turini, ex comandante dei carabinieri di Prato, l'imprenditore pratese Riccardo Matteini Bresci, ad dell'azienda «Gruppo Colle», e Roberto Moretti, titolare di un'agenzia investigativa a Torino.

Per i tre, accusati, a vario titolo, di corruzione e accesso abusivo alla banca dati delle forze dell'ordine il processo si aprirà il prossimo 9 dicembre al tribunale di Prato, sede ritenuta competente dal gip perché nel Pratese sarebbero avvenuti i reati più gravi contestati dalla procura di Firenze. Il giudice ha accolto la richiesta della procura tuttavia gli imputati, che da giugno sono sottoposti alla misura cautelare attualmente degli arresti domiciliari, potranno chiedere di essere ammessi al patteggiamento o al rito abbreviato.

Secondo l'accusa, Turini si sarebbe messo a disposizione di imprenditori amici, italiani e cinesi, accedendo abusivamente al sistema banca dati delle forze dell'ordine per fornire loro informazioni. Almeno 99 gli accessi individuati, nel corso delle indagini. Avrebbe fornito a Matteini Bresci anche notizie su indagini, coperte da segreto, relative a dipendenti. In cambio, l'imprenditore avrebbe pagato un viaggio negli Usa al figlio del tenente colonnello e interceduto con il sottosegretario agli affari esteri Giorgio Silli (non indagato) perché si attivasse con il comando generale dell'Arma dei carabinieri per garantire la permanenza di Turini a Prato. Sempre il tenente colonello, secondo l'accusa, avrebbe procacciato clienti all'amico Roberto Moretti fornendogli informazioni ricavate abusivamente dalla banca dati in uso alle forze dell'ordine in cambio di vini pregiati