Prato, in arrivo tre incontri sui social media e l'inclusione

Prato, 13 dicembre 2023 - Istruzioni per l'uso, controindicazioni e opportunità di social media e comunicazione digitale per l'inclusione. Saranno questi gli argomenti al centro dei tre incontri ospitati da PrismaLab (via Filzi 39/s) e organizzati dall'Associazione italiana Dislessia AID sezione di Prato, in collaborazione con il Comune. E per fare i compiti i compiti delle vacanze di Natale ormai alle porte? Sempre a PrismaLab ci sarà il Campus invernale organizzato da AID Prato per i ragazzi delle classi prime e seconde delle scuole secondarie di primo grado.

I primi due incontri, dal tema "Tutto quello che (non) avreste voluto sapere sui social. Opportunità e limiti dei social di oggi", sono previsti per sabato 16 dicembre nello spazio coworking di PrismaLab: dalle 8.30 alle 10:30 l'evento è riservato ad alcune classi accompagnate dai docenti, mentre dalle 10:30 alle 12:30 sarà aperto a tutti gli interessati. Il seminario è a cura di Sabrina Turturici, fashion marketing and branding, e lo psicologo e formatore AID Gabriele Cordovani. L'obiettivo è divulgare informazioni ed esperienze per un corretto utilizzo, parlare dell'importanza di analizzare e riflettere sulle informazioni fornite dai social e dalle piattaforme di informazioni, valutare vantaggi e svantaggi di strumenti mobili. Per info e prenotazioni: [email protected] Il 18 dicembre alle 14:30 sempre a PrismaLab avrà luogo il secondo progetto di formazione e terzo incontro rivolto ai docenti di ogni ordine e grado dal titolo "Gli strumenti digitali per una didattica creativa, inclusiva e coinvolgente: Canva, Edpuzzle e Google": l'obiettivo del corso è stimolare lo sviluppo delle competenze, l’inclusione, l'innovazione e la creatività attraverso questi software. A presentare sarà la professoressa Valentina Massa, dottoressa in Scienze della Formazione primaria, Google Certified Trainer, Canvassador, Coach and Trainer Edpuzzle. Per Info e iscriversi: [email protected]. Infine l'appuntamento con il "Campus invernale. Diverse strategie di approfondimento", per i ragazzi delle classi prime e seconde delle scuole secondarie di primo grado, a Prismalab dal 27 al 29 dicembre e dal 2 al 5 gennaio dalle 8:30 alle 12:30. Un'esperienza che dà l'opportunità’ di unire didattica e attività ludiche per lo svolgimento dei compiti delle vacanze di Natale, all’insegna della creatività e della condivisione di strategie e metodi per l’apprendimento. Per info e iscriversi: [email protected].