Prato, il neo tecnico Mariotti: "Trattativa lampo. Voglio una squadra coraggiosa"

Prato, 16 ottobre 2024 - Primo allenamento (a porte chiuse) e prime parole da nuovo allenatore del Prato per Marco Mariotti. L'ex Albenga, rescisso il contratto con la società ligure nella serata di ieri (martedì 15 ottobre), ha promesso una squadra coraggiosa domenica in occasione del derby con la Pistoiese al Lungobisenzio. "Voglio vedere una squadra con la voglia di giocare a viso aperto e di prendersi i tre punti. Poi saranno gli episodi a decidere l'incontro - il commento del tecnico - Che gruppo ho trovato? Non con il sorriso certo, ma pronto a lavorare duramente. Ci siamo allenati con grande intensità e applicazione: sono rimasto piacevolmente colpito da questo".

Ma come si è sviluppata la trattativa che ha portato Mariotti a Prato? "C'è stata la risoluzione consensuale con l'Albenga nella serata di ieri. Insieme alla squadra ce ne siamo andati, perché era diventata una situazione insostenibile. Ho avuto un paio di chiamate, fra le quali quella del Prato. Non ho titubato nemmeno un secondo: parliamo della società di una città che vive di calcio. Per questo la scelta è stata immediata".

Nel frattempo, si stanno facendo sempre più insistenti le voci che vorrebbero Gianluca Berti pronto a dimettersi dopo il mancato accordo fra il Prato e Massimo Maccarone, evidentemente il piano A per il direttore sportivo biancazzurro per sostituire Maurizio Ridolfi. La decisione del presidente Stefano Commini di puntare su Mariotti avrebbe sorpreso in negativo Berti, adesso vicino all'addio.