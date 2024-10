Prato, chi è il nuovo allenatore Marco Mariotti

Prato, 16 ottobre 2024 - Il Prato ha ufficializzato il sostituto di Maurizio Ridolfi sulla panchina biancazzura: si tratta di Marco Mariotti. "L’accordo è stato chiuso nella notte e già quest’oggi mister Mariotti sarà a Prato per dirigere il primo allenamento con la squadra", fa sapere la società presieduta da Stefano Commini. Ma chi è neo tecnico dei lanieri? Nato a Treviso il 24 ottobre del 1961, Mariotti svolge da giovane la carriera di calciatore tra Lazio (settore giovanile), Frosinone, Spal, Civitavecchia, Viareggio e Fondi. Inizia il suo percorso di allenatore nel 1995 nel settore giovanile del Frosinone, di cui si occupa fino al 2001. Poi arriva l’esordio nei Dilettanti con Pisoniano e Ferentino tra Eccellenza e serie D fino all’approdo tra i professionisti, stagione 2007-2008, sulla panchina dell’Arezzo in serie C come secondo di Luciano De Paola.

La formazione e l’esperienza del tecnico romano salgono di grado quando diventa collaboratore di Elio Gustinetti e Maurizio Sarri tra Ascoli e Grosseto. La carriera di Mariotti prosegue ancora tra i Pro come secondo nello Spezia e a Lecce in terza divisione. Under 18 della Ternana (perso lo scudetto ai rigori contro il Torino) prima dei tre anni alla guida della Nuorese in serie D (nel corso della quale consegue anche il patentino Uefa Pro) e del successo nella finale play off della stagione 2017-18 sulla panchina dell’Albalonga. Poi ecco le avventure con Monterosi, Torres, Carbonia, Arezzo, Aprilia e di nuovo Albalonga. Nell'estate scorsa aveva firmato con l'Albenga, ma è durata appena due mesi: nella giornata di ieri è stato ufficializzata la rescissione. In carriera Mariotti vanta oltre 300 panchine in serie D, nonché una delle medie punti più alte in categoria.