Allacci abusivi alla rete elettrica, anche la polizia al campo nomadi

In viale Marconi, poco distante dal campo nomadi, è stata scoperta una serie di allacci abusivi alla rete elettrica. Giovedì mattina, attorno alle 11, anche la polizia di Stato è dovuta intervenire, accanto ai tecnici dell’azienda di fornitura di energia arrivati sul posto per procedere ai distacchi.

L’intervento degli agenti è stato necessario per prevenire eventuali disordini, che alla fine non si sono fortunatamente verificati. Gli allacci abusivi erano stati fatti da alcune persone che abitano il campo nomadi: sono in corso gli accertamenti per identificare i responsabili.

Sul caso interviene intanto Claudiu Stanasel, capogruppo della Lega: "Ringraziamo la Questura e le forze dell’ordine per il loro intervento. Questo episodio rappresenta l’ennesima dimostrazione di una gestione fallimentare da parte dell’amministrazione comunale targata Pd, incapace di garantire legalità e sicurezza sul nostro territorio – scrive in una nota Stanasel –. Da dieci anni sentiamo solo promesse da parte del Partito Democratico e dei suoi esponenti, dall’attuale vice sindaco Simone Faggi all’ex sindaco Matteo Biffoni, che si sono riempiti la bocca con annunci sulla chiusura dei campi nomadi pratesi. La realtà è sotto gli occhi di tutti: i campi "nomadi" sono ancora lì, più radicati che mai, ormai posti fissi di individui sedentari".

Scatta quindi la richiesta di Stanasel alla sindaca Bugetti affinché utilizzi "la Polizia Municipale per effettuare controlli a tappeto su tutti i campi sedentari presenti sul territorio comunale, verificando la presenza di altre irregolarità e denunciando ogni abuso riscontrato". Infine, il consigliere della Lega torna a chiedere la chiusura dei campi sedentari.