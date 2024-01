Prato, il gruppo sportivo della Polizia Municipale per l'ospedale pediatrico Meyer

Prato, 22 gennaio 2024 - L'associazione del Gruppo Sportivo Ricreativo della Polizia Municipale di Prato ha celebrato, nel giorno dedicato a San Sebastiano Patrono dei Vigili Urbani, 25 anni di impegno nel sostenere "Noi per Voi", l'associazione genitori contro leucemie e tumori infantili per l'Ospedale Pediatrico Meyer. Sabato, alla presenza del sindaco Matteo Biffoni e di altre autorità, durante una serata di gala sono stati consegnati gli assegni per un totale di 7 mila euro, di cui 6 mila raccolti durante la corsa podistica non competitiva e solidale organizzata l'8 dicembre scorso, più 500 euro donati dall'associazione Vigili Urbani in pensione e altri 500 euro offerte da persona che desidera rimanere anonima.

Biffoni, che ha consegnato materialmente la donazione, ha sottolineato: «l'importanza del ruolo di aggregazione del Gruppo Sportivo della Polizia Municipale che oltre a creare momenti di incontro e svago per i propri associati non manca di spronare a donare per cause di importanza fondamentale come quella della salute dei più piccoli in particolare». Per l'associazione "Noi per Voi" erano present Pasquale Tulimiero insieme a ricercatrici e docenti universitarie che hanno ricordato l'impegno della loro associazione sia nell'assistenza - anche psicologica - alle famiglie dei piccoli pazienti, sia nella ricerca per l'individuazione di cure sempre più efficaci, meno invasive e personalizzate. Nella mattinata il Vescovo, Monsignor Giovanni Nerbini, aveva celebrato nell'Oratorio di San Sebastiano la messa alla presenza del Comandante della Polizia Municipale di Prato, molti esponenti del Corpo, il sindaco e e autorità cittadine. San Sebastiano, come ha citato Giovanni Bensi, presidente della Compagnia di San Sebastiano, è ricordato tra le altre corse anche come il Santo della Luce perché dal giorno a lui dedicato le giornate cominciano ad allungare ed anticamente i rintocchi delle campane che annunciavano il giorno anticipavano di un quarto d'ora come quelle che avvisavano della sera che ritardavano per pari tempo. Alla fine della celebrazione sono state consegnate a tutti gli intervenuti le pagnottelle benedette di San Sebastiano dalla tradizionale crosta croccante e la mollica tenerissima.